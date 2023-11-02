Afyonkarahisar’da yaptıkları kaçak kazı ile define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi, Oda köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bölgede devriye gezen ekipler kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Ardından baskın yapan ekipler B.G., C.Y. ve N.G., isimli şahısları suçüstü yaptı. Bölgede arama yapan ekipler 2 dedektör, 4 çift inşaat eldiveni, kazma, kürek, balyoz, manila demiri, murç demiri, boru anahtarı, 39 adet 10 santimetre uzunluğunda fitil, 4 el feneri ve çekiç ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.