Karabük’ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslar gözaltına alınırken, birer adet; jeneratör, kazma, kürek, dalgıç pompa, mala, el feneri, kancalı makara, el arabası, üçer adet ahşap merdiven, seyyar kablo, 2 adet halat, 40 litre mazot, 14 plastik ve metal kova ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak ormanlık alanda ateş yakan şahıslara kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 4 bin 104 TL idari yaptırım uygulandı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.