Balıkesir’in Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir’in Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 3 ilçede Manyas, Erdek ve Bandırma kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikamet adresi ve kazı yaptıkları bölgelerde yapılan aramalarda; 33.200 adet dolu makaron, 35 kilo tütün, 10 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 31 adet kazı malzemesi ve 18 adet parçalar halinde testi parçaları ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 10 şüpheli yakalandı ve Adli işlemleri yapılmaktadır.