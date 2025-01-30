Muğla’nın Milas ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Milas Bahçeburun Mahallesi Çamköy Mevkiinde gece saatlerinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Ü.D., H.D., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan aramada; 46 adet kurşun obje, sikke, eski döneme ait çivi, dedektör, 2 adet kazma ve kazıda kullanılan kürek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: iha