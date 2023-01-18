Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Ereğli ilçesinde 7 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı. Operasyonda 1 adet kepçe, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet bel küreği ile suçüstü yakalandılar. yakalanan 7 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı üzerine ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

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Husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

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