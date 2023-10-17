Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı için dev hazırlık yapan grubu jandarma suçüstü yakaladı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Yeniköy Mahallesi Cinderesi mevkiindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığının tespiti üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler; M.S., M.P., R.H. isimli şahısları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan araştırmada; 1 adet hazine tespit cihazı, 1 adet yer altı boşluk tarama cihazı, 1 adet laptop, 1 adet benzinli hilti, 3 adet murç, 5 adet hilti ucu, 3 adet keski, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet levye, 1 adet testere, 2 adet kürek, 2 adet kazma sapı, 1 adet kova, 1 adet çekiç, 5,5 kilogram kaya kırıcı toz (akfil), 10 metre kablo, 20 gram barut, 250 gram cam macunu, 1 adet powerbank ele geçirilerek malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.