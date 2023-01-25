Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada el yapımı sahte alkol ile gümrük kaçağı içkiler ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada el yapımı sahte alkol ile gümrük kaçağı içkiler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.T’nin evinde sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis, şahsın adresinde ve aracında yaptığı aramada, 6 şişe gümrük kaçağı içki, yaklaşık 8 litre el yapımı alkol ve 5 litre etil alkol ele geçirdi. Yakalanan ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs hakkında emniyette adli işlem yapıldı.

Ekiplerin, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol ve içki ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.