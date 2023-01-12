DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 litre etil alkol, 1 kilo kaçak/sahte içki yapımında kullanılan anason aroması ve 2 litre kaçak/sahte içkiye el konuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 litre etil alkol, 1 kilo kaçak/sahte içki yapımında kullanılan anason aroması ve 2 litre kaçak/sahte içkiye el konuldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kaçak ve sahte alkol operasyonu yapıldı.

Yapılan çalışmada şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 10 bidon içinde 50 litre etil alkol, 1 kilo kaçak/sahte içki yapımında kullanılan anason aroması ve 2 litre kaçak/sahte içki bulunarak el konulmuştur. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.