İl Jandarma Komutanlığı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karacaşehir Mahallesi Kocakır mevkiinde kaçak hafriyat döküldüğü bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, panelvan araç ile inşaat atığı döken N.Y. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli hakkında “Çevre Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir’de kırsal araziye kaçak hafriyat döken şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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