Eskişehir’de kamyonetiyle kaçak hafriyat döken bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir’de kamyonetiyle kaçak hafriyat döken bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sevinç Mahallesi’nde kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan kontrolde K.Ç, isimli şahsın kamyoneti ile boş alana inşaat atığı döküldüğü tespit edildi.

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Şahıs hakkında ‘Çevre Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.