Adana polisinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ülkeye kaçak yollardan insan soktuğu önü sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay süren takibin ardından Suriye uyruklu göçmenleri bin 500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, bir süre depo olarak kullandıkları adreslerde barındırdıktan sonra batı illerine götürdüğü tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler, Adana, Mersin ve Nevşehir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde “Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk” dedikleri öğrenildi.

Önce kazada sıkıştığı yerden kurtuldu, ardından araçtaki cep telefonu için ekipleri harekete geçirdi Önce kazada sıkıştığı yerden kurtuldu, ardından araçtaki cep telefonu için ekipleri harekete geçirdi

İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.