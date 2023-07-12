Adana polisinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ülkeye kaçak yollardan insan soktuğu önü sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay süren takibin ardından Suriye uyruklu göçmenleri bin 500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, bir süre depo olarak kullandıkları adreslerde barındırdıktan sonra batı illerine götürdüğü tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler, Adana, Mersin ve Nevşehir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde “Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk” dedikleri öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.