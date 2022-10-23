Tokat’ta yol kenarında bulunan yabancı uyruklu kaçak göçmenler tırdan indirildikten sonra bırakıldıklarını ileri sürdü.

Tokat’ta yol kenarında bulunan yabancı uyruklu kaçak göçmenler tırdan indirildikten sonra bırakıldıklarını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat-Reşadiye D100 kara yolu Çakmak köyü yakınlarında bulunan bir tır parkında yaşandı. Yoldan geçen avcılar Kelkit Çayı yakınlarında tesadüfen yardım bekleyen kişiyi fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından 1 kişi Kelkit çayı kenarında yaralı olarak bulundu. Ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk düzensiz göçmen tedaviye alındı. Olay yerinde bulunan 4 düzensiz göçmen ifade işlemleri için jandarma götürüldü. Kaçtığı tahmin edilen yaklaşık 15 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.