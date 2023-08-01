Eskişehir’de bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara satışı yapacağı ihbarı alınan şüpheli jandarma tarafından yakalanıp hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir sahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara jandarma tarafından ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.