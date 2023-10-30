Şanlıurfa’da borcunu ödemeyen abonelerin trafosuna el koymaya giden Dedaş ekibi saldırıya uğradı.

Kaçak elektrik kullanımına son vermek adına Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan altı ilde saha çalışmalarına teknolojiyi yanına alarak hız veren Dicle Elektrik ekiplerine saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Şanlıurfa’da 13 milyon liralık ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle el konulmasına karar verilen trafoları teslim almak üzere bölgeye giden Dicle Elektrik saha ekipleri, trafo sahiplerinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıyı engelleyen jandarma 7 kişiyi gözaltına alırken, aynı bölgede dron ile yapılan kontrolde 13 kaçak trafo daha tespit edildi. Traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen kaçak trafolar, dron kamerasına takıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmesine yönelik yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat gerçekleşmedi. Dicle Elektrik’in saha ekipleri, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için bölgeye gitti. Sahada borçlu abonelerin taşlı saldırısına uğrayan ekipler, jandarma müdahalesiyle kurtuldu. Yaşananlar bölgede kontrol amaçlı tarama yapan dron kamerasına da yansıdı.

7 saldırgan gözaltına alındı

Saldırıda bazı araçlar zarar gördü. Saldırı, jandarmanın müdahalesi ile güçlükle önlenirken, saldırganlardan 7’si gözaltına alındı. Gerilim devam ederken bir kişinin kaçak trafosunu teslim etmek istemeyerek traktörüyle kaçırmaya çalıştığı görüldü. Mısır tarlasına gizlenen trafo, Dicle Elektrik’e ait insansız hava aracı kamerasına takıldı. El konulan kaçak trafoların toplam 880 kVA gücünde olduğu tespit edildi. Bu güç ile yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatmanın mümkün olduğu açıklandı.

13 kaçak trafo daha tespit edildi

Bölgede dron ile başka kaçak trafo olup olmadığı da araştırıldı. Havadan yapılan gözlem sonucunda aynı bölgede toplam gücü 1990 kVA gücünde 13 adet kayıt dışı trafo daha tespit edildi. Koordinatları belirlenen kayıt dışı trafolara el konulması için dağıtım şirketinin avukatları savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaçak Tüketime İzin Verilmeyecek

Yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde, diğer abonelerin hakkını ihlal ederek kaçak elektrik tüketilmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak yolla yapılan aşırı tüketimin şebekelerde ağır tahribata yol açtığı hatırlatıldı. Kaçak kullanımı önlemek için saha ekipleriyle olduğu gibi dronla denetimlerin süreceğinin belirtildiği açıklamada, kayıt dışı elektrik kullananlara vazgeçmeleri çağrısı da yinelendi.