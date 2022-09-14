Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 dedektör ele geçirildi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 dedektör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde yaşayan bir şahsın define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan İ.C., suçüstü yakalandı. Operasyonda şahsın define aramak için kullandığı belirlenen 2 adet dedektör ele geçirildi.

İ.C. hakkında adli soruşturma başlatıldı.