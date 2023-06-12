Denizli’de binlere kaçak cinsel içerikli ilaç, tütün ve alkolü piyasaya sürmeyi planlayan 5 şüpheli, 4 farklı operasyonda yakalandı.

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Denizli’de genelinde “Tütün ve alkol kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şüpheliden yapılan operasyon ve aramalarda; 15 bin 400 adet makaron, 4 bin 511 adet sigara sarma kağıdı, 140 litre etil alkol ele geçirildi.

Eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 şüpheliden ise bin 436 adet cinsel içerikli ilaç, 15 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan toplamda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.