Kayseri’nin ili Talas ilçesine bağlı Kepez Genel Avlağı’nda şahıslar; tüfekleriyle herhangi bir canlıya zarar vermeden ekiplerce yakalandı. Şahıslar haklarında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaparak bıldırcın avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

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