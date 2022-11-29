Nevşehir’de kaçak balık avlayan şahıs suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Nevşehir’de kaçak balık avlayan şahıs suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca yapılan denetim ve kontrolde; Sulusaray Beldesi Ekinlik mevkii Kızılırmak Nehri üzerinde H.D. isimli şahsın yasak yöntemlerle balık avladığını tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada balık avında kullanılan 1 adet bot, yaklaşık 25 metre uzunluğunda balık ağı ve 12 adet farklı tür ve ebatlarda balık ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.