Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki göl ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki göl ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor.

Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçemizde bulunan baraj göllerinde denetimler yapılmıştır.

176 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı 176 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı

Kaçak avcılıkla mücadele iş ve işlemleri devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kanunlara uygun şekilde avlanma yapmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.