Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlandıkları tespit edilen 13 avcıya idari işlem yapıldığı belirtildi.

DKMP ekipleri kaçak avcılıkla mücadelesini sürdürüyor. Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Bölge müdürlüğümüze Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Kütahya ve Uşak kentlerinden hafta sonu av koruma kontrolü gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde toplam 309 avcı kontrol edilmiş olup 13 avcıya idari işlem yapıldı. Denetimlerde 2 otomatik tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur” ifadelerine yer verildi.