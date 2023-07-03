Denizli’nin Buldan ilçesinde Derbent Baraj gölüne kaçak avcılar tarafından bırakılan 1000 metrelik tatlı su ıstakozu ağı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilerek imha edildi.

Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar sonucunda Buldan Derbent Baraj gölüne atılan yaklaşık 1000 metrelik ağı ele geçirdi. Bu ağın, baraj gölünde yaşayan tatlı su ıstakozu (kerevit) avlamak için kullanıldığı belirlendi. Ele geçirilen ağ, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.