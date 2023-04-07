DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde, kaçak avcılar tarafından baraj göledine yerleştirilen bin metre ağ imha edildi. Av sezonu dışında yerleştirilen ağlara takılan balıklar, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Su Ürünleri Kanunu gereği su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla göl, gölet, akarsu, çay ve dere gibi tüm iç sularda, su ürünleri avcılığının 1 Mart -31 Mayıs 2023 tarihleri arasında yasaklanmasının ardından, Denizli ili genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Bu çerçevede Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Derbent Barajında yapılan rutin su ürünleri kontrolleri sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce baraj göledine atılmış yaklaşık bin metre ağ ele geçirildi. Av sezonunun sona ermesine rağmen kaçak avcılar tarafından gölede bırakılan ağlar, sudan çıkarılarak imha edilirken; ağlara takılan balıklar ise kurtarılarak yeniden suya salıverildi.

Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları, kaçak avcılık yapanların ve olumsuz durumlarla karşılaştıklarında kendilerine bilgi verilmesini istendi.