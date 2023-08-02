Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişiye 61 bin 879 TL para cezası uygulanırken, avcılıkta kullandıkları belirlenen iki otomobile de el konuldu.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yapanlara göz açtırmıyor. Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle birlikte ilçede kontrollere çıkan Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şahin ve doğan kuşu avcılarına yönelik av koruma kontrolleri yaptı. Kontroller esnasında avcılık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs belirlendi. Kaçak avcılık yapan 3 kişinin avcılıkta kullandıkları 2 adet otomobil mülkiyetini kamuya geçirmek üzere el konulurken, şahıslar hakkında 35 bin 679 TL idari yaptırım ve 26 bin 200 TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 61 bin 879 TL para cezası kesildi.

Avcıların avladıkları 1 adet uludoğan ve 3 adet canlı mühre olarak kullanılan güvercine de el konuldu.