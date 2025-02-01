Afyonkarahisar’da akarsu ve göletlerde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimde 10 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde sürdürülebilir su ürünlerinin sağlanabilmesi amacıyla denetimlere aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, su ürünleri denetim ekiplerince göl, gölet ve baraj göllerinde aralıksız olarak denetim yapıldığını söyledi.

Bu çerçevede alınan ihbarlar üzerine Su Ürünleri Denetim Ekipleri, Afyonkarahisar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından

Sinanpaşa ilçesi Akdeğirmen barajında denetim yapıldı. Denetimde 50 takım halinde toplamda 10 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın destekleri ve iç suların ve ürünlerin daha fazla korunması için çapraz denetimlerin yapılmasına yönelik talimatı doğrultusunda tüm göl ve göletlerde denetimlerin tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.