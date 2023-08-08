Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürlüğüne 112 çağrı merkezinden ulaşan bir ihbar üzerine Horasan ilçesine giden ekipler, 2 kişinin yırtıcı kuş avlamak için kullandıkları kaya güvercini ve malzemeleri ile gördüler. Kaçmaya çalışan şahıslar emniyet yetkilerince araçları durdurularak hayvanlara ve eşyalara el konuldu. İlgililer hakkında 17 bin 646 TL idari para cezası ve bin 900 tazminat ile toplamda 19 bin 546 TL cezai işlem uygulandı.

Çalışmaya Horasan, Köprüköy Jandarma teşkilatı ve Köprüköy Emniyet teşkilatları katkıda bulundu.