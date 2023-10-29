Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kaçak avcılık yapan şahıslara göz açtırmıyor. Kaçak avlandıkları belirlenen şahıslara toplam 7 bin 803 TL para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Varto İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, av koruma ve denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan av koruma ve denetimleri sırasında yakalanan avcılara 7 bin 803 TL para cezası uygulanırken Jandarma ekiplerinin de desteği ile 1 takozsuz tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Varto ilçesi Sağlıcak, Yedikavak ve Hamurpet genel avlaklarda ekibimiz tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları yapılmış özellikle yapılan kontrol faaliyetlerimizde Hamurpet genel avlağında avcıları, Alparslan 1 karakolu Jandarma ekibi ile beraber belgeli avcılar tarafımızdan kontrol edilmiştir. Ayrıca Koruma kontrol esnasında Varto Merkez Karakolundan gelen aramada kacak avcılık yaptıkları nedeniyle devriye esnasında yakaladıkları 3 avcı olduğunu söylemesi üzerine Merkez karakoluna gidip beraberce yaptığımız kontrollerde 1 avcının belgeli ve kota aldığı diğer 2 kişinin ise belgesiz avlandıkları ayrıca bir kişinin de takoz takmadığı tespit edilip silahına el konulmuş olup tutanakları tutulup tarafından Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere alınmış ve DKMP Şube müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Kaçak avlanan avcılara toplamda 7 bin 803 TL idari para cezası kesilmiştir. Duyarlılıkları ve yardımlarından dolayı Alparslan 1 karakolu ve Merkez Karakolu komutanlıklarına teşekkür ederiz” denildi.