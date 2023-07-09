Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir araçta kaçak yollar ile avlanmış 15 kınalı kekliğe el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada kaçak yollar ile avlanmış 15 kınalı keklik bulundu. El konulan kınalı keklikler görevlilere teslim edildi. Keklikler Ağrı Dağı eteklerinde yeniden doğaya salınırken, 1 şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 30 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.