Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde usulsüz avlanan 3 kişi DKMP ekipleri tarafından suçüstü, yapılırken avcıların vurduğu 9 ölü kaya güvercini ve 1 anguta el konuldu.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde usulsüz avlanan 3 kişi DKMP ekipleri tarafından suçüstü, yapılırken avcıların vurduğu 9 ölü kaya güvercini ve 1 anguta el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolvadin Şefliği ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde bölgede denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde usulsüz avlandıkları belirlenen 3 avcıyı suçüstü yaptı. Kaçak avlanan avcılar hakkında tutanak tutulurken, ayrıca 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve avcıların vurduğu 9 ölü kaya güvercini ve 1 anguta da el konuldu.