Antalya’nın Finike ilçesinde yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen ve daha önce birçok kez fotokapana girip ve yüzlerini maskeyle gizledikleri için tespit edilemeyen şahıslar, Finike DKMP Şefliği ekibinin çantalardaki satır ve bıçakta bulunan kan lekelerinden yola çıkılarak yakalandı.

Antalya’nın Finike ilçesinde yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen ve daha önce birçok kez fotokapana girip ve yüzlerini maskeyle gizledikleri için tespit edilemeyen şahıslar, Finike DKMP Şefliği ekibinin çantalardaki satır ve bıçakta bulunan kan lekelerinden yola çıkılarak yakalandı.

Finike Şefliği sorumluluk sınırlarında kalan Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kumluca Çayiçi Mh. Alakır Barajı bölgesinde mantar toplamaya dağa çıktıklarını söyleyen şahısların çantalarından çuval, satır, dürbün ve değişik boyutlarda bıçak bulundu. Satırın ve bıçakların üzerinde kan lekesi olması ve bunun yaban keçisine ait olabileceği şüphesiyle bıçaklar ve satır Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte delil çantasına koyularak, inceleme yapılmak üzere laboratuvar tetkikine gönderildi. Kanın Yaban Keçisine ait olduğu tespit edildiği takdirde DNA örneklerinde kaç tür tespit edilirse Yaban Keçisi başına şahıslara 250 bin TL tazminat uygulanacağı bildirildi

Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 45 bin 551 TL idari para cezası uygulandı. Biri ruhsatsız, diğeri ruhsatlı olmasına rağmen, haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış olması nedeniyle takozsuz şarjörlü 2 tüfeğe el konuldu. Ayrıca şahıslara Jandarma Ekipleri tarafından ruhsatsız tüfek taşımaktan dolayı 2521 Sayılı kanununa muhalefet etmekten yasal işlem yapıldı. Avcılık Belgesi olan şahsın, aynı yasal kuralı 2 kez ihlal ettiği için belgesi de iptal edildi.