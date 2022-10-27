Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajında jandarma tarafından hem karadan hem de sudan yürütülen denetimde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye toplamda 7 bin 420 TL ceza kesildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajında jandarma tarafından hem karadan hem de sudan yürütülen denetimde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye toplamda 7 bin 420 TL ceza kesildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajında Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında hem sudan hem de karadan denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde usulsüz ve kaçak avlanma nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 5/2 maddesi gereği, kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 10 şahsa toplam 7 bin 420 TL idari yaptırım uygulanırken yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 33 makara ve 11 adet olta muhafaza altına alınarak Soma İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Ayrıca denetimlerde bölgede bulunan vatandaşlara kaçak avlanma ve suda boğulma olayları ile ilgili uyarılarda bulunulmuştur.