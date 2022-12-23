Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre kaçak alkol içtiği için fenalaşarak hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören pazarcılık 42 yaşındaki Halil Çağ’ın kardeşi Bilgin Çağ, abisinin bu duruma düşmesine neden olan sorumluların bulunmasını isteyerek, kendilerinin de şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre kaçak alkol içtiği için fenalaşarak hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören pazarcılık 42 yaşındaki Halil Çağ’ın kardeşi Bilgin Çağ, abisinin bu duruma düşmesine neden olan sorumluların bulunmasını isteyerek, kendilerinin de şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca’da pazarcılık yapan Halil Çağ (42) Cumartesi günü Dalyan Pazarı’nın ardından pazaryerinde arkadaşları bir araya gelerek alkol aldı. Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren Halil Çağ akşam evine gitti. Bir süre sonra gözleri görmemeye başlayan ve durumu kötüleşen 42 yaşındaki Halil Çağ, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada bilincini yitiren Çağ Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tutulan Halil Çağ’ın bilincinin kapalı olduğu, entübeye alındığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Halil Çağ’ın o gün kaçak alkol aldığı iddia edilirken, ailesi kimlerle alkol aldığı ve alkolü de nereden aldığının bulunmasını istiyor. Konu hakkında açıklama yapan Halil Çağ’ın kardeşi Bilgin Çağ, abisinin semt pazarlarında pazarcılık yaptığını, Cumartesi günü de Dalyan Pazarı’nın ardından pazaryerinde birkaç kişi ile birlikte alkol aldığını belirterek, “Saat 19.00 sıralarında eve geldiğinde kötüleşmeye başladı. 1 saat sonra daha da kötüleşti ve gözleri gitmeye başladı. Durumu ağırlaşınca 21.00 sıralarında da ben Ortaca Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Orada büyük ihtimalle kaçak alkolden olduğunu söylediler” dedi.

Abisinin hastanede bilincini tamamen kaybettiğini belirten Bilgin Çağ, “Gözleri tamamen gitti, kendini bilmez hale geldi. Ondan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Doktorlar durumu ile ilgili hayati tehlikesi çok yüksek olduğunu söylediler. Şu an beyin kanaması da başlamış” dedi.

Abisinin daha önce kaçak alkol almadığını belirten Bilgin Çağ, “Herhangi bir kaçak alkol aldığını görmemiştik. O gün pazaryerinde ona kaçak alkol getiren olmuş ancak kim olduğunu bilmiyoruz. Jandarmanın şu an bilgisi var detaylı bir araştırma yapıyor. Bizde şikayetçi olacağız” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.