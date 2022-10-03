Denizli’de yüklü miktarda kaçak tütün ve alkolle yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli’de yüklü miktarda kaçak tütün ve alkolle yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Denizli’de ‘Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı’ suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 4 bin 660 paket kaçak doldurulmuş makaron, bin 800 adet kaçak makaron, bin 800 adet kaçak sigara yapım malzemesi, 94 paket kaçak sigara, 16 litre kaçak alkollü içki, 7 litre kaçak alkol, 13 kilogram kıyılmış tütün, 39 adet alkol kiti, 5 litre kaçak etil alkol, 5 adet puro ele geçirildi.