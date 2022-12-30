Olay, Sandıklı ilçesi Başağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde F.G., simli bir şahsın kaçak alkol üreterek sattığı bilgisini alan ekipler şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 litre farklı şişelerde içerisinde evde üretilmiş kaçak alkol, 2 adet bakır boru, alkolmetre, termometre, damıtma aparatı ve 20 litrelik imbik damıtma kazanı ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kaçak alkol üreterek sattığı tespit edilen bir kişi jandarma operasyonuyla yakalanırken, olayda değişik türlerde litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

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