Niğde’de kaçak alkol satışı yapan ve malzemesini bulunduran 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından toplum sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kaçak olarak yurda sokan ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. KOM ekiplerince 2 işyeri ve 1 ikamete yapılan operasyonda, 40 litre satışa hazır sahte alkollü içecek, 7 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.