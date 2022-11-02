Aksaray’da kaçak avlanmaya karşı denetimler yapan jandarma ekipleri, Mamasın Barajı’nda 2 bin metre uzunluğunda 5 ayrı ağ buldu. Toplanan ağlar jandarma tarafından imha edildi.

Aksaray’da kaçak avlanmaya karşı denetimler yapan jandarma ekipleri, Mamasın Barajı’nda 2 bin metre uzunluğunda 5 ayrı ağ buldu. Toplanan ağlar jandarma tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, çevre ve doğa koruma faaliyetleri çerçevesinde kent genelinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tekneyle Aksaray’ın içme suyunu karşıladığı Mamasın Barajı’na açıldı. Barajda denetim yapan jandarma ekipleri en ücra köşedeki koyları bile denetledi. Yapılan denetimde 5 ayrı noktada 2 bin metre uzunluğunda kaçak ağ tespit edildi. Kaçak balık avcıları tarafından atılan ağlar jandarma ekipleri tarafından bir bir imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.