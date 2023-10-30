Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KABÜSEM) bünyesinde Özbekistan’ın Karshi Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesinden gelen öğretim üyeleri ve araştırmacılarına “Eğiticilerin Eğitimi” çerçevesinde verilen “Modern Yüksek Öğretimde İnovatif Teknolojiler” ve “Eğitimde Dönüşüm” başlıklı eğitimlere dair sertifika töreni düzenlendi.

Törene; Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KABÜSEM Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur ve davetliler katıldı.

Özbekistan Milletvekili ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murtazova Sahodat’ın da yer aldığı eğitim alan öğretim üyeleri ve araştırmacılara sertifikaları takdim edildi. KABÜSEM bünyesinde “Eğiticilerin Eğitimi” çerçevesinde Karshi Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesinden gelen 14 eğitimciye “Modern Yüksek Öğretimde İnovatif Teknolojiler” başlığında Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Polat, Öğretim Görevlisi Dr. Oya Önalan, Öğretim Görevlisi Kürşat Arslan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Ataseven tarafından, “Eğitimde Dönüşüm” başlığında ise Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ortakçı, Dr. Öğretim Üyesi Kasım Özacar ve Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Atasoy tarafından eğitim verildi.

Sertifika programı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ve kokteylin ardından son buldu. Sertifika töreninin ardından Karshi Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesinden gelen öğretim üyeleri ve araştırmacılar, Özbekistan’a uğurlandı.