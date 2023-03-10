Adanalı kebapçı, Kahramanmaraş’ta depremzedeler için mangal kurup, on bin kebap dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana 11 ile tek tek giderek depremzedelere on binlerce kebap ikram etti. Son olarak Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine gelen Yaşar Aydın ve ekibi, buradaki hastane bahçesinde binlerce kebap şişledi. Daha sonra kebapları pişiren Aydın, depremzede vatandaşlara Adana kebap dağıttı.

Depremzedelere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu düşündüğünü ifade eden Kebapçı Aydın, “Bütün deprem bölgelerine giderek kebap dağıtıyorum. Onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Bazı hikayeleri dinleyince içimiz acıyor. Ancak bir nebze de olsa bu insanları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.