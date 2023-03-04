Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, depremin ilk gününden bu yana tonlarca et ile on binlerce Adana Kebap dağıtarak depremzedelerin yanında oldu.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, depremin ilk gününden bu yana tonlarca et ile on binlerce Adana Kebap dağıtarak depremzedelerin yanında oldu.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana 11 ile tek tek giderek depremzedelere tonlarca et ile hazırladığı on binlerce kebabı ikram etti. Son olarak dün Adıyaman’a giden Yaşar Aydın ve ekibi, burada yaklaşık 15 metrelik mangal kurup binlerce kebap hazırladı. Daha sonra kebapları pişiren Aydın, Adıyamanlı depremzede vatandaşlara yaklaşık 20 bin Adana kebap dağıttı. Depremzedeler kebap almak için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Kebaplarını alan depremzedeler, Aydın’a teşekkür etti.

Depremin ilk günlerinde Adana Kebabın yanında on binlerce sandviçte yapıp dağıttıklarını aktaran Yaşar Aydın, "Ben kimseden bir şey talep etmeden bütün yardımları kendim yapıyorum. Yardım yapınca mutlu oluyorum. Ben bu insanlardan kazandığımı geri onlara veriyorum. Diğer esnaflara da örnek olmasını temenni ediyorum. Deprem bölgesindeki insanlar böyle yardımları görünce mutlu oluyorlar, tek olmadıklarını, devletin ve milletin el ele onların yanlarında olduklarını görüyorlar. Onların mutluluğu her şeyden önemli” diye konuştu.