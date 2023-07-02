Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 347’ncisi düzenlenen ’Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı, Antalyalı güreşçi Cengizhan Şimşek oldu. Kabulbaba güreş ağalığını ise 3’üncü kez iş adamı Niyazi Dal kazandı.

Mustafakemalpaşa’nın en eski er meydanı kabul edilen Kabulbaba Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 347’incisi düzenlendi. Güreşler, sezonun 27’incisi, Marmara Bölgesi’nin 14 ve Bursa’nın 2’nci güreşleri olarak kayıtları geçti. Güreşlerde gün boyu katılımcılara etli pilavı, irmik helvası, meşrubat, meyve ve çerez ikram edildi. Ata sporuna verdiği desteklerle tanınan Kirmasti Kervan AVM sahibi Niyazi Dal, Kırkpınar usulü kıran kırana geçen güreşlerin ağalığını üstlendi. Kabulbaba dualı çayırında, Hüseyin Tokat başkanlığındaki tertip komitesinde ise Ali Azar, Fevzi Üler, Hüseyin İnci, Ali Ferik ve Murat Karani yer aldı.

Er meydanında 13 boyda, 14’ü başpehlivan olmak üzere 250 güreşçi kispet giydi. Cengizhan Şimşek, Mustafa Doğan Özkaya, Kaan Kaya, Güngör Ekin, Yalçın Üncül, Ali Rıza Kaya, Süleyman Başar, Fatih Koyuncu, Hasan Zeybek, Mustafa Kemal Karaboğa, Ertuğrul Dağdeviren, Mecit Yıldırım, Tanju Gemici ve Ali Yanatma gibi er meydanının önemli başpehlivanları Kabulbaba’da boy gösterdi. Peşrevleriyle er meydanına çıkan güreşçilere seyirciler sevgi gösterilerinde bulunurken, cazgırlar Sebahattin, Osman ve Bülent, 4 tur boyunca pehlivanları salavatlayarak okudukları manilerle güreşlere renk kattı.

Binlerce güreş severin heyecanla takip ettiği müsabakalarda başpehlivanlık final heyecanı, Antalya-Serik’ten Cengizhan Şimşek ve Balıkesir-Susurluk’tan Ertuğrul Dağdeviren arasında yaşandı. 1. turda Mustafa Doğan Özkaya’yı yenen, 2. turu maç yapmadan geçiren Cengizhan Şimşek, 3. turda Kaan Kaya’yı saf dışı ederek başpehlivanlık unvan mücadelesine adını yazdırdı. Ertuğrul Dağdeviren ise ilk turda Mecit Yıldırım’ı, 2. turda geçtiğimiz yılın Kabulbaba Başpehlivanı Yalçın Üncül’ü, 3. turda ise Hasan Zeybek’in sırtını yere getirerek finale yükseldi. Hakem İbrahim Paşa’nın yönettiği, 11 dakika süren final müsabakasında rakibi Ertuğrul Dağdeviren’i paça kazık ile yenen Cengizhan Şimşek, 347. Kabulbaba Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazandı.

Bu sene ilk başpehlivanlığını elde eden Şimşek, 7-8-9 Temmuz’da yapılacak 662. Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesi moral kazandı. Geçtiğimiz yıl başpehlivanlık altın kemeri elinden alınarak Mustafa Taş’a verilen Antalyalı güreşçi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kırkpınar’ın en büyük favorisi olduğunu gösterdi. Güreş alanını dolduran seyircilerden büyük destek gören Başpehlivan Cengizhan Şimşek, güreş severlerin ilgisini karşılıksız bırakmayarak bol bol fotoğraf çekindi.

Geçtiğimiz yıl başaltında birincilik kürsüsüne çıkan Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübü’nün Çaltılıbüklü güreşçisi Okan Yavaş, bu yıl da aynı boyda 13 başaltı güreşçisi arasında zirvede yer aldı. Belediyespor’dan Ömer Naci Minik-2 boyunda birinci, Alper Kav ise Minik-1 boyunda ikincilik kazandı.

2024 yılı Kabulbaba güreş ağalığı için yapılan ihaleyi ise 130 bin TL ile bir kez daha Kirmasti Kervan AVM sahibi Niyazi Dal kazandı. Kabulbaba’daki güreş ağalığını üst üste üçüncü kez üstlenen Niyazi Dal, tüm güreşçilere ve güreş severlere teşekkür etti.