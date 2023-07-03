Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü Muğla’nın Fethiye ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çelenk sunma töreni Beşkaza Meydanı Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Fethiye’de Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle hafta başı kutlandı. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilişinin 97’inci yılı nedeniyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Fethiye’de; Beşkaza Meydanı Atatürk büstü önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende; Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Deniz Kooperatifi Taşıyıcıları Üstbirlik Başkanı Güven Altuğ ve diğer kooperatiflerin başkan ve üyeleri Atatürk büstüne çelenklerini sundu. Ardından Fethiye Belediye Bandosu eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara törende yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Tarih 1 Temmuz 1926. Bu tarih 3 tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemiz de denizciliğin yeniden doğduğu tarihtir. Milli mücadelenin denizlerimizde ki adıdır. Kıyılarımızda egemenliğimizi sağlamamızı, Türk deniz ticaretinin ilanıdır. Bugün 97. Yılına ulaştığımız kabotaj bayramı, denizlerde hakkımız olanı yeniden elde ettiğimiz gündür. Türk milleti olarak, egemen, özgür ve bağımsız bir şekilde atan topraklarımıza nasıl hizmet ediyorsak denizlerimize de aynı şekilde hizmet edebilmemizi kabotaj kanununa borçluyuz. Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler, denizlerin medeniyetleri birbirine yakınlaştıran bir özelliği vardır. En uygun coğrafi konumda ve 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci yetiştirebilme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak bilmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Deniz turizmcilerimiz, denizcilerimiz, alıkçılarımız, armatörlerimiz başarılarına başarılar katarak yeni ufuklara yelken açmaktadırlar. Denizlerimizin bize kazandırdığı jeopolitik alanlarımızı ülkemizi refahında ve daha çok kalkındığımız, ülke ekonomisinde daha çok katkı sağladığımız ve denizcilikte dünya da önde gelen bir yer aldığımız nice bayramlara. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Törene; İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Erdal Kıreker, İlçe Turizm Danışma Müdürü Saffet Dündar, Deniz Kooperatifi Taşıyıcıları Üstbirlik Başkanı Güven Altuğ, Fethiye ve Ölüdeniz’deki deniz ve taşımacılık kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri ile denizciler katıldı.