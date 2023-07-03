Marmaris’te düzenlenen Kabotaj Bayramı etkinlikleri turistlerden de yoğun ilgi gördü. Oldukça renkli ve eğlenceli geçen yarışmaları yerli ve yabancı çok sayıda kişi izlerken yarışmalarda derece alanlara madalya verildi.

Marmaris’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklere sahne oldu. Halat çekme, piyade tekne ve yağlı direk yarışlarında eğlence ve heyecan yaşandı. Etkinliği Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da izledi.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Folklor Grubu bir gösteri sundu. Ardından ilçede faaliyet gösteren su sporları merkezlerine ait jet-ski’ler denizde şov yaptı. Sonrasında ise yarışlara geçildi. Piyade tekne yarışını Taşdemir-2 adlı tekne kazanırken, meydandaki halat çekme mücadelesini ise rakiplerini neredeyse 5 saniyede mağlup eden ‘Cankurtaranlar’ adlı ekip kazandı.

Yağlı direkten bayrağı Recepcan aldı

Kutlamaların en eğlenceli yarışı ise yağlı direkten bayrak alma oldu. Yerli ve yabancı turistlerin de izlediği yarışta bayrağı alan isim Recepcan Şengül oldu. Birincilere madalyaları ve ödülleri, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Liman Başkanı Murat Yaşar tarafından verildi.