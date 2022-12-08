Mersin’de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, ekim ve kasım aylarında meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 750 metre uzunluğunda yaklaşık 900 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen C.F., A.K ve H.E.K tutuklandı.