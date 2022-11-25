Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL’yi bulan kablo hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla Eskişehir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL’yi bulan kablo hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla Eskişehir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte 2017- 2019 yılları arasında gerçekleşen ve piyasa değeri toplam 100 milyon TL’yi bulan kablo hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunun, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 20 farklı hırsızlık olayı ile çalındığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması için iki yıl süren teknik, istihbari ve titiz çalışmalar yürütüldü. Bahse konu hırsızlık olaylarının organize suç örgütünce gerçekleştirildiği belirlenirken, olaylarla alakalı 48 şüphelinin de kimliği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir merkezli, Diyarbakır, Ankara, Bursa, İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde aralarında organize suç örgütünün liderlerinin de bulunduğu belirlenirken, toplamda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise kasten adam öldürme suçundan firari olduğu tespit edildi.

Öte yandan, geriye kalan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürerken, 3 şüphelinin ise benzer suçlardan dolayı tutuklu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.