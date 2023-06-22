Artvin’de yol inşaatı yapan şirketin şantiyesinden hırsızlar 3 yıl içinde 3 kez kablo çaldı. Toplam değeri 1,5 milyon olan kablo ve elektrik aksamlarının çalınması şirket yetkililerini canından bezdirdi.

Market alışverişinde sahibine eşlik eden yavru keçi gülümsetti Market alışverişinde sahibine eşlik eden yavru keçi gülümsetti

Artvin Ardanuç-Ardahan Karayolunda yol çalışması yapan şirket kurduğu şantiyede 3 yıl içinde 3 kez hırsızlık yaşadı. Yol için kurulan kırma eleme tesisinden 2001, 2022 ve 2023 yılları olmak üzere 3 kez hırsızlık olayı meydana geldi. Kablo ve elektrik aksamlarının çalındığı olaylarda, çalınan malzemeler toplam değeri 1,5 milyon olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.