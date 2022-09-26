Afyonkarahisar’da 390 metre telefon kablosu çalan şahıslar jandarmanın takibiyle ormanlık alanda yakalandı.

Afyonkarahisar’da 390 metre telefon kablosu çalan şahıslar jandarmanın takibiyle ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte son zamanlarda telefon kablo hırsızlığı olaylarında görülen artış nedeniyle Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekibin çalışmalarını sürdürdüğü sırada İscehisar ilçesinde telefon kablo hırsızlığı olayı olduğu ihbarı alındı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bayat İlçe Jandarma Komutanlığının kaçış yollarını kapatması ve JASAT dedektiflerinin desteği ile olay yerini merkez alarak tüm araç ve şahıs hareketliliği kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekipler bir araç içerisinde kablo olduğunu ve sürücüsünün şüpheli hareketlerden bulunması üzerine araçta arama yapıldı. Aramada 390 metre kesilmiş telefon kablosu ele geçirildi. Ardından olay yerinde incelemeleri sürdüren ekipler T.Ş. ve M.C.Ç., isimli şahısları kaçtıkları ormanlık alanda yakaladı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yakalanan şahısların İhsaniye ilçesinde meydana gelen telefon kablo hırsızlığı olaylarının şüphelileri oldukları tespit edildi.