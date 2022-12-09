Hırsızlık ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık yapan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalara başladı.

Saat 03.30 sıralarında ilçenin Dicle Mahallesi’nde internet kablolarını çalmaya çalışan hırsız, cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntülerde bir kişinin gece karanlığında demir makasla internet kablolarını kestiği görülüyor.

Çatalca’da bir Sağlık Ocağı’nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Çatalca’da bir Sağlık Ocağı’nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

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