Eskişehir’de kimliği belirsiz şahıs veya şahısların çaldığı kablolar bazı mahallelerde internete erişim sıkıntısı oluşturdu.

Eskişehir’de kimliği belirsiz şahıs veya şahısların çaldığı kablolar bazı mahallelerde internete erişim sıkıntısı oluşturdu.

Tepebaşı İlçesi Zafer, Şarhöyük ve Fevziçakmak mahallelerinde, iddiaya göre 3 gün önce kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar internet kablolarını çaldı. Çalınan kablolardan dolayı bahse konu mahallelerin bazı noktalarında internet kesintisi yaşandı. İnternetsiz kalan yerlerden biri de Tepebaşı Ziraat Odası oldu. Konuyla ilişilin konuşan oda başkanı Süleyman Buluşan, internet olmadığı için işlerinin aksadığını ifade etti. Buluşan, “Zafer, Şarhöyük ve Fevziçakmak mahallelerinde bu hırsızlıktan kaynaklı bir internet sıkıntısı var. Odamızda da internete erişim sağlayamıyoruz, bundan dolayı da yapılacak işlerimiz yarıda kaldı. Biliyorsunuz artık çoğu işlem internetten gerçekleşiyor. Bu yüzden de işlerimiz aksadı. Aldığım bilgiye göre görevliler bu sıkıntıyı kısa sürede gidermeye çalışıyor. Umarım bir an önce bu sorun düzelir” dedi.