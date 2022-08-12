Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda 3 adet suç kaydı bulunan C.U.’yu (52) bir kamu kurumuna ait kabloları keserken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da bir kamu kurumuna ait kabloları keserken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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