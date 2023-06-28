Kütahya Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, Evliya Çelebi Mezarlığında arife günü kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlarla sohbet ederek, mezarlara dikilmek üzere gül fidanı hediye etti.

Her bayram öncesinde bir gelenek haline gelen mezarlıklarımızda gül fidanı başta olmak üzere diğer çiçekler ücretsiz olarak mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara hediye ediliyor. Bu Kurban Bayramında da Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, arif gününde Evliya Çelebi Mezarlığını ziyaret ederek, kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Başkan Vekili Uluca, gelenek haline gelen ücretsiz gül fidanı ve çiçek dağıtımında bulundu.