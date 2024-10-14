Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine, iç ve dış gelişmeleri detaylı bir şekilde masaya yatıracak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmelerin yanı sıra soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Toplantıda ayrıca ekonomiye ilişkin gündem de değerlendirilecek.